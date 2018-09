in foto: Il David di Michelangelo apparso ieri a Milano

Ha destato sorpresa e curiosità la statua apparsa ieri mattina nel centro di Milano, in piazza San Babila. Anche perché non si è trattata di un'anonima scultura, ma del celebre David di Michelangelo. Non era naturalmente l'originale, custodita alla Galleria dell’Accademia di Firenze, ma una fedele riproduzione a grandezza naturale del capolavoro del genio. Un capolavoro del tutto simile all'originale, anche al tatto: la riproduzione è stata infatti realizzata in vetroresina e polvere di marmo dagli Studi d’Arte Cave Michelangelo di Carrara (MS), nel pieno rispetto delle proporzioni dell’originale marmoreo. La statua, alta oltre 4 metri e con un peso di oltre 400 chili, ha anche una particolare storia: è stato infatti l’unico “David” che, nel novembre 2010, venne collocato nel luogo per cui Michelangelo l’aveva originariamente scolpito, ovvero uno dei contrafforti dell’abside di Santa Maria del Fiore a Firenze.

in foto: Il David di Michelangelo apparso ieri a San Babila

La comparsa del David a Milano ha subito fatto sorgere interrogativi su cosa vi fosse dietro l'iniziativa: si è trattata di un'operazione di guerrilla marketing per pubblicizzare la prossima uscita al cinema del nuovo film d’arte Sky "Michelangelo – Infinito", prodotto con Magnitudo Film e distribuito da Lucky Red, che sarà al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre. I milanesi, abituati ad altre iniziative di guerrilla marketing, hanno molto apprezzato la comparsa dello statuario David: sicuramente n modo curioso e innovativo di approcciarsi all’arte.