in foto: Mamma Giulia imbocca i suoi tre pulcini (foto dalla pagina Facebook Giò&Giulia falchi pellegrini a Milano)

Sono nati i tre pulcini figli di Giò e Giulia, i due falchi pellegrini che ormai da anni hanno deciso di prendere "casa" sul tetto di Palazzo Pirelli, il noto Pirellone di Milano progettato da Giò Ponti. La vita del nido, che era stato scoperto nel maggio del 2014 durante dei lavori di manutenzione nel sottotetto dell'edificio, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è ormai "spiata" 24 ore su 24 da due webcam appositamente installate, le cui immagini sono visibili in tempo reale sul sito della Regione Lombardia (a questo link). Negli scorsi giorni era iniziata la cova, dopo che il 13 marzo mamma Giulia aveva deposto il primo uovo. Le uova sono diventate tre, esattamente com'era accaduto lo scorso anno: il primo falchetto è nato martedì 17 aprile, l'ultimo mercoledì pomeriggio. I nuovi nati sono molto affamati: la webcam ha ripreso mamma Giulia intenta a imboccare i suoi piccoli e a proteggerli dal vento che sul tetto del Pirellone, a circa 125 metri d'altezza, soffia spesso forte.

Ai falchi pellegrini del Pirellone è dedicata anche una pagina Facebook

Ai due falchi pellegrini che hanno nidificato sul tetto del Pirellone, battezzati Giò e Giulia in onore di Giò Ponti e della moglie Giulia, è dedicata anche una pagina Facebook che conta oltre duemila fan e che racconta la vita di questa famiglia di volatili nel loro nido, che era stato ampliato e reso "videosorvegliato" dalla mano umana. Il falco pellegrino è un uccello rapace considerato il più veloce animale vivente per la velocità che può raggiungere in picchiata, oltre 300 chilometri orari. Gli esemplari milanesi sono esempi di falchi che si sono urbanizzati, senza rinunciare ad alcune caratteristiche: scegliere punti alti da cui poter dominare il paesaggio circostante per catturare le loro prede. La vita media di un falco pellegrino, così chiamato per il colore delle piume del capo, che ricorda i cappucci neri indossati in antichità dai pellegrini, è di circa 17 anni.