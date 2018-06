Grave incidente in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 16 anni è precipitato questa notte dal balcone della sua abitazione. Cascato nel vuoto dal secondo piano di una palazzina in via Montegrappa a Leno, comune della Bassa Bresciana, è stato soccorso e il personale sanitario giunto sul posto ha chiesto immediatamento l'intervento di un'eliambulanza. L'elicottero ha trasportato il ragazzo agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Da quanto si apprende il 16enne soffrirebbe di sonnambulismo. E proprio in questa condizione di il ragazzo avrebbe aperto la finestra del balcone e camminato fino a precipitare dalla ringhiera. Nonostante sia ferito gravemente, il giovane non sarebbe però in pericolo di vita anche se non si conoscono nel dettaglio le sue condizioni di salute.

Il sonnambulismo è un disturbo del sonno sul quale si sono spesso confuse realtà e leggenda. È vero che chi è sonnambulo può effettuare attività motorie semplici (muoversi nel letto o parlare) o complesse, ovvero addirittura camminare e rispondere, in ‘automatico' ed è vero anche che spesso questi ricordi onirici sono cancellati da amnesie. Non è considerata una malattia in senso stretto ma è altrettanto vero che svegliare improvvisamente un sonnambulo essere pericoloso. Motivo? Il soggetto non percepisce ciò che ha intorno. Nei casi più gravi sono necessarie terapie, anche di tipo farmacologico, concordate con il neurologo e settate a seconda delle situazioni.