Paura nel Bresciano, nella piccola frazione di Garda, dove una bambina è finita in ospedale dopo essere stata colpita da una motosega: la piccola di soli 3 anni è stata soccorsa in eliambulanza e trasportata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova tutt'ora ricoverata.

L'uomo era in garage e non si è accorto dell'arrivo della figlia

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 18 giugno a Sonico, nella frazione di Garda: è qui che il padre della bambina si trovava mentre tra le mani aveva una motosega. L'uomo era nel garage della sua abitazione intento a svolgere alcuni lavori quando la figlioletta di 3 anni è avvicinata a lui, ma l'uomo che era di spalle e non ha udito i passi della piccola a causa probabilmente del rumore prodotto dall'attrezzo non si è accorto della presenza della bimba. Così quando si è voltato ha colpito con la lama il volto della bimba.

La piccola ha riportato un profondo taglio

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri di Cedegolo. La bimba è stata soccorso e trasportata in nosocomio mentre il padre è stato ascoltato dai militari ai quali ha raccontato l'accaduto. Stando a quanto si apprende la piccola non avrebbe riportato ferite gravi ma un profondo taglio sulla fronte che le ha causato la perdita di molto sangue. Le sue condizioni non sono state definite gravi, ma i medici hanno preferito tenerla in osservazione. Tanto spavento dunque per il padre della piccola per un incidente domestico che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.