in foto: Immagine di repertorio

È uscito fuori strada mentre percorreva la serie di curve della strada statale 42 del Tonale, in zona Sonico, in provincia di Brescia, il 52enne schiantatosi col suo camion contro un'enorme roccia posizionata ai bordi della strada. Rakhita Sadu, questo il nome del guidatore residente a Edolo, è stato soccorso poco dopo l'incidente dai paramedici del 118 giunti immediatamente sul posto: le sue condizioni sono apparse subito disperate per questo nonostante il tentativo di rianimarlo e il successivo trasporto in ospedale il 52enne è morto dopo pochi minuti probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto lunedì in tarda serata.

Almeno 10 persone morte negli ultimi anni nello stesso tratto di strada

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava risalendo la Statale, a bordo della sua Citroen Berlingo, quando improvvisamente, forse per un malore, ha sbandato e invaso la corsia opposta, colpendo una Fiat 500. Per fortuna l'impatto è stato lieve grazie alla prontezza di riflesse del 26enne alla guida dell'auto che ha sterzato in tempo all'arrivo del camioncino guidato da Sadu che però non si è fermato ed è uscito fuori strada schiantandosi contro le rocce. L'impatto è stato violento e l'uomo ha subito profonde ferite. Nonostante il trasporto in elisoccorso al Civile di Brescia è spirato poco dopo. Nelle prossime ore la decisione della magistratura sull'eventualità che venga effettuata l'autopsia. Stando a quanto emerge inquel tratto di strada negli ultimi anni sarebbero state almeno 10 le vittime.