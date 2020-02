in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nella serata di ieri sabato 8 febbraio nel territorio di Songavazzo, nella Bergamasca, dove un 40enne ha perso la vita in seguito a un incidente in motoslitta: l'uomo, un turista tedesco, si è schiantato con il mezzo che aveva noleggiato insieme con altri connazionali. L'allarme è scattato intorno alle 23 quando è stato chiesto l'intervento del 118 nella zona del rifugio Magnolini tra il Monte Pora e il Monte Alto a causa di un incidente in motoslitta, purtroppo però quando l'elisoccorso ha raggiunto la zona per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso.

Il 40enne aveva noleggiato il mezzo con altri connazionali

Sul posto sono accorsi anche gli uomini del Soccorso Alpino insieme con i carabinieri di Clusone per i rilievi: data l'ora tarda e il buio i militari sono tornati questa mattina per concludere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a una prima ipotesi sembra che il 40enne, che aveva noleggiato la motoslitta sulla quale viaggiava per un giro notturno, insieme ad altri tre connazionali, abbia perso il controllo del mezzo e si sia scontrato contro un ostacolo. Non è chiaro se sia stato colto da un malore o se ne abbia perso il controllo a causa della scarsa visibilità.