Sondrio, tragico incidente tra un camion e un autocarro: muore autista 49enne

Non c’è stato nulla da fare per l’autista del camion vittima di un incidente questa mattina a Campodolcino, in provincia di Sondrio. L’uomo, un 49enne, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe stato travolto da una sbarra di ferro persa da un autocarro che viaggiava sulla stessa strada.