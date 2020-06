in foto: Immagine di repertorio (Foto: Soccorso alpino Lombardia)

Tragedia in provincia di Sondrio, dove una ragazza di 24 anni ha perso la vita a seguito di una caduta in montagna. La giovane, uscita di casa nella giornata di ieri, giovedì 18 giugno, per fare un'escursione, non era mai tornata. Immediatamente si era attivata la macchina delle ricerche che ha portato oggi i suoi drammatici frutti.

Precipitata per 40 metri

Secondo quanto ricostruito, la ragazza si è recata sul Corno Dombastone per un'escursione, anche se non è ancora chiaro se fosse in compagnia o da sola. Per cause ancora da accertare, è precipitata quando passeggiava a quota 2.400 metri in un dirupo. La ragazza è caduta per circa 40 metri di profondità sbattendo violentemente la testa e morendo sul colpo. A dare l'allarme, ieri, erano stati i genitori preoccupati per il mancato rientro della figlia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari del Sagf oltre agli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

Notizia in aggiornamento.