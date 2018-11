in foto: L’intervento dei vigili del fuoco alla scuola dell’infanzia (Foto: Vigili del fuoco)

Paura questa mattina a Verceia, piccolo comune in provincia di Sondrio. Attorno alle 11.30 dei pezzi di solaio si sono infatti staccati all'interno di un'aula della scuola dell'infanzia che si trova in piazza Europa, al civico uno. Due bambine di due e quattro anni che si trovavano in classe sono state colpite dai calcinacci. Le due sono state soccorse dal personale paramedico del 118 e trasportate in codice verde all'ospedale di Gravedona: non sono fortunatamente in gravi condizioni. Presso la scuola dell'infanzia sono intervenuti i carabinieri di Chiavenna, gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute della montagna e squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Sondrio e dal distaccamento di Mese. I pompieri hanno effettuato verifiche tecniche sulla stabilità dell'edificio e condotto accertamenti per capire a cosa sia stato dovuto il crollo. A scuola è arrivato anche il sindaco del paese, per sincerarsi di persona delle condizioni dell'edificio.