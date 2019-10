in foto: Immagine di repertorio

È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate il ragazzo di 24 anni che a Tirano, in provincia di Sondrio ha picchiato il figlio di soli 7 anni della compagna: a denunciare il tutto alla polizia sono stati i medici dell'ospedale dove il piccolo è stato portato il 16 ottobre, proprio a causa di alcuni ematomi che riportava sul corpo. La madre, preoccupata, ha così deciso di farlo visitare al pronto soccorso: una volta giunto in nosocomio accompagnato proprio dalla donna, il piccolo non ha raccontato la causa di quei lividi, mentre la madre ha invece spiegato il sospetto di una zuffa a scuola.

Il 24enne arrestato per maltrattamenti e lesioni gravi

I medici, insospettiti dalla gravità delle ecchimosi e anche dal fatto che qualcuna fosse piuttosto vecchia, hanno contattato la Questura per informarli dei fatti. Gli agenti della Squadra mobile hanno immediatamente avviato le indagini per appurare l'accaduto. Intanto il giorno dopo il 24enne, compagno della madre del piccolo, si è recato presso i carabinieri di Tirano per sporgere denuncia contro un compagno di scuola del bambino e l'insegnante per omessa vigilanza: l'uomo avrebbe spiegato ai militari di avere il sospetto che a procurare quelle ferite al piccolo fosse stato proprio un compagno di classe.

Aveva accusato un compagno del di classe del bambino

L'atteggiamento del 24enne ha però insospettito i carabinieri che così hanno avviato le indagini scoprendo una situazione alquanto diversa: il compagno della madre del piccolo aveva infatti cercato di depistare le indagini. Così l'uomo nella giornata di ieri lunedì 27 ottobre è stato raggiunto da un mandato di arresto firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sondrio, Pietro Della Pona: il 24enne risulta ora indagato anche per calunnia aggravata nei confronti dell'insegnante e del compagno della vittima, estranei alla vicenda, da lui accusati.