in foto: Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – mercoledì 28 agosto – in provincia di Sondrio. Erano da poco passate le 18.00 quando lungo la strada provinciale che passa per Torre Santa Maria, in Valmalenco, una Fiat Punto per cause ancora da chiarire è finita fuori strada, cadendo in un dirupo e schiantandosi contro un muretto. Nell'impatto violentissimo, la vettura ha preso fuoco. Intrappolata tra le fiamme è morta una donna di 56 anni: quando i soccorsi hanno raggiunto l'auto in fiamme per lei non c'era già più nulla da fare e non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo e constatarne il decesso. Ferito in gravissimi condizioni un uomo di 36 anni che viaggiava con lei. Della vittima non si conoscono le generalità ma solo che risiedeva a Mossini, una frazione di Sondrio.

Impegnati nei soccorsi un'eliambulanza e i vigili del fuoco

Sul posto i soccorsi sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale a bordo di un'eliambulanza. Ricoverato in codice rosso la sua prognosi rimane riservata. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che terminate le operazioni di soccorso, hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e recuperato l'auto finita fuori strada. Nel sinistro non sarebbero coinvolte altre persone.