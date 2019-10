in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 54 anni, residente a Caiolo, piccolo comune in provincia di Sondrio, è stato condannato a otto anni di reclusione per abusi sessuali su due fratellini di neanche dieci anni d'età. Non si tratta della prima condanna del genere: in 30 anni è già la terza volta che il 54enne viene condannato. La vicenda è stata riportata dal quotidiano "Il Giorno". Gli abusi per i quali è stato condannato l'uomo risalgono al 2011 e sarebbero andati avanti fino al 2015. Le vittime sono i figlioletti di una coppia di amici del 54enne. L'uomo approfittava probabilmente proprio del rapporto di amicizia e di fiducia che si era instaurato con i genitori per rimanere da solo con i bambini: durante gite e vacanze, approfittava della momentanea assenza della coppia per appartarsi con i bambini. Il 54enne in più occasioni li avrebbe tenuti a dormire con sé facendoli spogliare nudi, li avrebbe baciati e toccati nelle parti intime. Ai due bambini, oggi ragazzini, costituitisi parte civile nel processo che si è tenuto davanti ai giudici del tribunale di Sondrio Pietro Della Pona, Antonio De Rosa e Francesca Roncarolo, il 54enne dovrà pagare una provvisionale di 50mila euro ciascuno, in attesa di eventuali altri risarcimenti in sede civile.

In passato il pedofilo aveva collezionato altre due condanne per abusi su bambini

Il 54enne, che era già detenuto nel carcere di Bollate, è considerato un pedofilo seriale. Agli inizi degli anni Novanta aveva collezionato la prima condanna in appello a due anni per molestie su un gruppo di bambini che si era recato nel cinema di Sondrio dove l'uomo lavorava. Nel 2011 era arrivata la seconda condanna: dieci anni di reclusione con rito abbreviato per altri abusi sessuali su bambini, anche in questo caso due fratelli figli di una coppia di amici dell'uomo.