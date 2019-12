in foto: La signora Ilde Libera, 100 anni, in compagnia dei suoi cari e dei volontari della Croce Rossa prima di andare a Roma dal papa (fonte: Fb Croce Rossa Morbegno)

L'augurio che ci si fa è sempre quello di arrivarci all'età della nonnina di cui andiamo a parlarvi, certo è che farlo omaggiati col regalo che ha ricevuto lei, potrebbe essere un po' più complicato. Una donna di Novate Mezzola, paesino in provincia di Sondrio, lo scorso 17 novembre in occasione del suo centesimo compleanno, aveva espresso un desiderio tanto semplice da pronunciare, quanto arduo da realizzare: incontrare papa Francesco. E Ilde Libera – questo il suo nome – ce l'ha fatta, grazie al fondamentale aiuto dei volontari della Croce Rossa di Morbegno, attivatisi per regalarle una giornata unica. Così, lo scorso mercoledì 18 dicembre, si è recata a Roma per la prima volta in vita sua per assistere all'udienza generale del Pontefice, al termine della quale questi le si è avvicinato, accarezzandola.

La signora dopo l'incontro con Francesco: "Cosa si può volere di più dalla vita?"

Dopo qualche frase ("le auguro pace, buona salute e ogni desiderata prosperità") e un ulteriore gesto d'affetto di Francesco, la nonnina ha continuato a seguire il Papa mentre andava a salutare gli altri fedeli, conservando l'emozione di quanto appena successo. Poco dopo, Ilde e le persone che l'hanno accompagnata a Roma, tra cui la figlia Marinella, i nipoti Luca e Avio, e alcuni amici, hanno incontrato anche monsignor Diego Ravelli, che ha regalato alla donna una pergamena da parte del Papa: "È stata un'emozione indescrivibile – ha commentato la donna a Repubblica -. Cosa si può volere di più dalla vita?".