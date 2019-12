Grave episodio di bullismo nella tarda mattinata di ieri, sabato 30 novembre, a Soncino, in provincia di Cremona. Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito e picchiato da cinque giovani. L'episodio è avvenuto attorno alle 12.30 in via Stazzi, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Il giovane, un ragazzino di origini marocchine residente a Orzinuovi, era alla fermata del bus assieme ad altri ragazzi e stava aspettando il mezzo pubblico per tornare a casa dopo la scuola. Improvvisamente cinque giovani si sarebbero avvicinati a lui e lo avrebbero picchiato con calci e pugni.

Il ragazzo ha detto di non conoscere i suoi aggressori

L'aggressione sarebbe stata violenta e improvvisa e nessuno dei presenti sarebbe intervenuto. Gli aggressori non avrebbero inoltre sottratto nulla al ragazzo: una circostanza strana, sulla quale indagano i carabinieri della stazione di Crema. Sul luogo del pestaggio è intervenuto un equipaggio del 118 a bordo di un'ambulanza: il ragazzino è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Crema, dove è stato medicato per una ferita sul sopracciglio e poi dimesso con una prognosi di circa dieci giorni. Il giovane, sentito dai carabinieri, avrebbe detto di non conoscere nessuno dei suoi aggressori: una versione che i militari dell'Arma stanno esaminando. Può essere che il ragazzo abbia paura di ulteriori ritorsioni da parte del branco che lo ha preso di mira. In ogni caso, i carabinieri stanno cercando di risalire agli autori della violenta e apparentemente immotivata – sembra esclusa la pista di un'aggressione a sfondo razziale – anche esaminando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso quanto accaduto.