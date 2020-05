in foto: Immagine di repertorio

Mistero nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, a Solaro, comune che si trova in provincia di Milano a nord-ovest dal capoluogo. Pochi minuti dopo le 8 i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti in via Luigi Galvani, per soccorrere un uomo che vagava per strada in stato confusionale. L'equipaggio di un'ambulanza ha trovato la persona in questione, un uomo di 33 anni, con ferite agli arti. Il 33enne, S.A. le iniziali del suo nome, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio, dove è giunto circa un'ora dopo l'intervento.

I carabinieri dovranno accertare quanto avvenuto: l'ipotesi di una lite violenta

L'Areu ha contestualmente allertato i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Rho che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. Stando a quanto accertato finora dai soccorritori, pare che le ferite che il 33enne aveva agli arti possano essere state provocate in seguito a una caduta. Alcuni presenti hanno parlato di una lite con la fidanzata, ma sono al momento in corso indagini per cercare di ricostruire con precisione la vicenda. Il 33enne, in ogni caso, si trova ricoverato in condizioni serie ma non è in pericolo di vita.