in foto: Antonio Bruno, l’uomo scomparso a Solaro (Facebook)

Da venerdì mattina la famiglia di Antonio Bruno, 61enne di Solaro, in provincia di Milano, non ha più notizie del proprio caro. L'uomo è scomparso dopo essersi allontanato a bordo della propria auto. I famigliari hanno diffuso diversi appelli sui social network, fornendo ulteriori informazioni sul 61enne e invitando chiunque lo vedesse a farsi avanti e contattare direttamente loro o le forze dell'ordine. Al momento, però, a un giorno dalla scomparsa, non si hanno ancora notizie dell'uomo.

Antonio si è allontanato su una Peugeot 206 azzurra

Stando a quanto comunicato dai famigliari, al momento della scomparsa Antonio Bruno indossava jeans neri, una felpa con cerniera beige e una giacca grigio scuro. Antonio, del quale è stata diffusa anche una fotografia, è alto un metro e 80 centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli brizzolati. L'auto su cui si è allontanato è una Peugeot 206 di colore azzurro, col portapacchi montato sul tetto. La vettura è targata CT230FY. Non sono stati resi noti i possibili motivi del suo allontanamento, né si sa se Antonio soffra di particolari patologie o se abbia subito negli scorsi giorni qualche particolare trauma che potrebbe averlo spinto ad allontanarsi. Considerando che ha preso la sua auto, l'uomo potrebbe essersi diretto ovunque. I famigliari hanno lasciato due numeri di telefono a cui rivolgersi nel caso in cui qualcuno avesse delle informazioni: 3408326959 e 3466370889. In alternativa ci si può rivolgere alle forze dell'ordine.