in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sulla Monza-Saronno. Nella serata di giovedì 7 novembre, intorno alle 19.10, un uomo di 66 anni è stato travolto da un'automobile nei pressi del supermercato Esselunga di Solaro, nell'hinterland di Milano. All'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti sul luogo dell'incidente con due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Il personale medico ha attivato il trasporto d'urgenza in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso intorno alle 20.20.

Le condizioni dell'uomo

Il 66enne travolto lungo la statale 527 si troverebbe in condizioni disperate. Il suo cuore si era fermato in seguito all'impatto con l'automobile. È stato determinante l'intervento dei soccorritori che lo hanno rianimato sul posto, consentendogli di riprendere il regolare battito, prima di trasferirlo al Niguarda di Milano. L'uomo è arrivato in ospedale in coma, circa un'ora e dieci minuti dopo essere stato investito. I carabinieri della compagnia di Rho, insieme agli agenti della polizia locale di Solaro, hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo del sinistro stradale. La dinamica dell'incidente non è del tutto chiara e le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire in modo preciso quanto accaduto e le eventuali responsabilità