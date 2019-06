“O Sirmione, gemma delle penisole e delle isole, tutte quelle che nei limpidi laghi e nel vasto mare sorregge l’uno e l’altro Nettuno, quanto volentieri e con quanta gioia ti rivedo”. Così il poeta romano Catullo, nel Carme 31, descriveva uno dei suoi luoghi dell'anima, quel gioiello incastonato nel Lago di Garda che ancora oggi conserva un fascino unico. Sirmione è simbolo di romanticismo, così per gli innamorati c'è una sosta obbligata sulla passeggiata del lungolago, un cartello con su scritto "Kiss… please", che invita le coppie a manifestare il loro amore con sfondo la scenografia naturale offerta dalla vista del lago con in lontananza le montagne. È il monumento al bacio che è stato realizzato dall'artista Lillo Marciano.

Sirmione: tra storia e benessere è una meta ambita

Il cartello degli innamorati è solo uno dei tanti motivi per una gita o un week end a Sirmione. Il centro storico, che si estende sulla penisola che penetra nel lago di Garda, offre panorami e scorci mozzafiato, mentre il Castello Scaligero sembra quello di una fiaba. Come testimoniato dai numerosi resti, in alcuni casi ben conservati, oltre che dai versi del poeta, Sirmione era un luogo bene conosciuto e abitato fin dall'epoca antica: le così dette ‘Grotte di Catullo', con una domus venuta alla luce in epoca moderna, rappresentano sicuramente uno dei siti più interessanti per i visitatori. Da non perdere poi le famose acque termali e le spiagge sul lago, che ogni anno soprattutto in estate attirano migliaia di visitatori.