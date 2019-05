Alessandro Sandrini, il 34enne bresciano rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato liberato da un gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Lo hanno annunciato le stesse forze ribelli che hanno pubblicato le foto dell'italiano sui social, spiegando che era nelle mani di una banda criminale. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

La scomparsa durante una vacanza sul confine tra Siria e Turchia

Sandrini era scomparso durante un viaggio il 4 ottobre del 2016. Si trovava in un albergo di Adana, una città turca a 180 chilometri da Aleppo. Nell'ultima telefonata a casa aveva detto di temere per la sua vita e poi si erano perse le sue tracce. Non si era saputo nulla di lui per mesi e solo un anno dopo aveva chiamato la madre dicendole: “Non so dove sono, mi hanno sequestrato, aiutami”. Qualche settimana più tardi una seconda telefonata: “Questi non scherzano. Avvisa l'ambasciata. Mi vogliono uccidere”. Su caso si erano messe al lavoro le autorità italiane e turche. La Procura di Brescia aveva aperto un'inchiesta e l’indagine era stata affidata alla Squadra Mobile di Brescia.

Nell'agosto del 2018 un video con due uomini incappucciati

Nell'agosto del 2018 Sandrini è apparso in un video diffuso dai suoi rapitori. La sequenza, data 19 luglio 2018 ma fatta circolare qualche giorno più tardi, ritraeva due uomini incappucciati con in mano dei mitra e il giovane italiano in ginocchio con la casacca arancione tipica dei prigionieri delle formazioni islamiste dell'area. "E' da due anni che sono in carcere e non ce la faccio più", diceva l'italiano nel video "hanno detto chiaramente che sono stufi e che mi uccideranno se la cosa non si risolve in tempi brevi. Chiedo di aiutarmi, non so, non vedo un futuro non so cosa pensare in questa situazione: chiedo alle istituzioni di risolvere questa situazione".