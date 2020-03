in foto: Il sindaco di Castiglione d’Adda Costantino Pesatori

"Aiutateci, per favore. Stiamo registrando un alto numero di decessi e ci sentiamo veramente soli". Sono queste le parole usate dal sindaco di Castiglione d'Adda, Costantino Pesatori, per lanciare un disperato appello alle istituzioni e le autorità competenti. Il comune è nel mezzo della "zona rossa" del Lodigiano, a pochi chilometri di distanza da Codogno, epicentro dell'epidemia da Coronavirus lombarda. Il primo cittadino del comune ha registrato il video per poi pubblicarlo online. L'intento è quello di arrivare a quanta più gente possibile, rendendo note quelle che sono le difficoltà che il paese sta vivendo.

L'appello del sindaco Pesatori: Necessitiamo un'assistenza sanitaria adeguata

Ecco di seguito l'appello del sindaco Costantino Pesatori: "Voglio lanciare un appello: purtroppo a Castiglione d'Adda stiamo registrando un alto numero di decessi e ci sentiamo veramente soli. Tanta gente è ammalata e non riesce ad avere l'assistenza necessaria. Vi chiedo cortesemente di esserci d'aiuto, di istituire presso gli ospedali di Codogno e di Casalpusterlengo, che oggi sono chiusi, dei presidi di urgenza. Eventualmente anche attraverso i medici dell'esercito. Aiutateci, per favore. Abbiamo la necessità di avere un'assistenza sanitaria adeguata".