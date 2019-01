in foto: Simone Brunelli, morto in un incidente stradale a 21 anni

Simone Brunelli, 21enne di Borgosatollo, Brescia, ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro il muro di una casa a Castenedolo nel Bresciano. L'incidente è avvenuto alle 23 di ieri sera. Il giovane era al volante della sua Citroen Saxo, che si è completamente accartocciata su sé stessa e i vigili hanno faticato non poco per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere contorte.

Sulla vicenda indagano i poliziotti della stradale, che dovranno cercare di capire come mai il ragazzo abbia perso il controllo della vettura e si sia schiantato ad alta velocità contro il muro di una casa. Si tratta del primo incidente mortale che si è verificato nel 2019 in provincia di Brescia. Simone Brunelli, riporta il giornale locale BresciaSettegiorni, avrebbe compiuto 22 anni a febbraio. Gli amici e i conoscenti lo ricordano come "buono, solare e sempre sorridente, sempre con il sorriso sulle labbra". Secondo gli amici il ragazzo era praticamente astemio e non fumava.