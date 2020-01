in foto: (Immagine di repertorio)

Con un post apparso sulla sua pagina Facebook ufficiale il sindaco di Milano Beppe Sala ha comunicato di aver incontrato i vertici Atm, azienda del trasporto pubblico milanese, per la programmazione delle attività da mettere in agenda nel 2020. Una delle priorità su si è discusso sono gli interventi relativi alla sicurezza su alcune linee di autobus ritenute più pericolose, come la linea 90 e la linea 91, le due "circolari" sui cui mezzi non mancano episodi di microcriminalità finiti al centro delle cronache. Il sindaco ha dichiarato di aver chiesto al quadro dirigenziale dell'azienda di trasporti un incremento degli addetti di sicurezza e dei sistemi di monitoraggio di video sorveglianza. All'interno del post Sala ha voluto ricordare anche i numeri relativi ai chilometri di trasporto pubblico gestiti da Atm, che nell'ultimo decennio "sono aumentati del 12 per cento, passando da 137 milioni a 154 milioni".

Sala: Migliorare la percezione della sicurezza

Prima di passare ad analizzare le criticità da migliorare, il sindaco Sala ha voluto elogiare l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città. "Continuo a ritenere che il livello di servizio fornito da Atm sia molto buono – ha chiarito il primo cittadino – non solo se ci confrontiamo con altri comuni italiani, ma anche paragonato alle grandi città internazionali, e di questo i milanesi che viaggiano all’estero possono essere testimoni. Detto ciò, è altrettanto chiaro che lo spazio per un miglioramento c’è sempre". E il miglioramento a cui Sala fa riferimento nel corso del suo intervento su Facebook riguarda sopratutto le linee 90 e 91. "Ho chiesto in particolare di intervenire rapidamente sulla 90/91 – scrive Sala – Pur registrando un calo delle aggressioni su tutti i mezzi ATM, certificato dai dati ufficiali, bisogna lavorare per migliorare la percezione della sicurezza da parte degli utenti. Per questo ho dato mandato all'azienda di incrementare significativamente le squadre di addetti alla sicurezza nelle ore serali e notturne. Inoltre, a breve verranno aggiunti nuovi filobus di ultima generazione (con telecamere a bordo); sarò presente personalmente alla messa in strada di questi nuovi mezzi".

Il M5s: Sala si è svegliato dal sogno del modello Milano

Le parole del sindaco hanno provocato non poche polemiche. Dall'opposizione in tanti hanno accusato Sala di essersi improvvisamente "svegliato" sul tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici: "Dopo anni finalmente Sala sembra essersi svegliato dal sogno del Modello Milano e si accorge dell’emergenza sicurezza – ha scritto in una nota il consigliere pentastellato Simone Sollazzo -. Peccato che il M5S, insieme alle altre opposizioni, prova a farglielo capire almeno dal 2016 quando è iniziata la consiliatura". Stesso tenore della critica della consigliera leghista Silvia Sardone: "Come al solito il sindaco Sala arriva in ritardo: ora si è accorto che va incrementata la sicurezza sui mezzi della linea 90/91? Fino a oggi in che città ha vissuto?". In effetti però la questione della sicurezza a bordo delle circolari è nota, da anni, anche al Comune: nell'ottobre del 2017, dopo un'aggressione a bordo di un filobus della linea 90, Palazzo Marino aveva prospettato "una presenza notturna costante della security di Atm sulla 90/91, con un raccordo diretto con la polizia locale e le altre forze dell’ordine, in modo che possano intervenire immediatamente in caso di emergenza".