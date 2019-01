Prima le preghiere e la speranza, poi il grande dolore per un parente che non ce l'ha fatta. Scene purtroppo frequenti negli ospedali ma comunque contenute a qualche decina di persone al massimo per paziente. Per questo ha invece destato preoccupazione quanto avvenuto lunedì agli Spedali civili di Brescia, quando per assistere e poi piangere un uomo di 45 anni ricoverato e poi deceduto a causa di un malore nel pronto soccorso dell'ospedale si sono presentate oltre cinquanta persone. Una folla che ha spaventato medici e infermieri, costretti a chiamare le forze dell'ordine anche per evitare che un intero reparto, tra l'altro così importante, finisse bloccato dall'eccessiva affluenza.

Per fortuna la situazione è stata ristabilita dai carabinieri prima che potesse degenerare: a parte qualche insulto e il comprensibile nervosismo per la situazione nessuno si è spinto oltre passando alla violenza e non risultano persone denunciate. La folla era intervenuta per cercare notizie di un muratore 45enne, originario dell'Est Europa: l'uomo si era sentito male lunedì mattina sul lavoro, un grave malore che l'aveva fatto finire in arresto cardiaco. Era stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso e i medici avevano provato a salvargli la vita con un difficile intervento chirurgico: mentre era sotto i ferri, nella sala d'attesa del pronto soccorso è scoppiato il caos per il gran numero di parenti e conoscenti desiderosi di conoscere le condizioni del loro caro che purtroppo però è deceduto, facendo sprofondare tutti i presenti nel dolore.