Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri – lunedì 7 maggio – a San Polo, comune in provincia di Brescia. Erano circa le 21.00 quando un uomo ha fatto ritorno nella sua abitazione in via Fiorentini. Una volta arrivato al cancello della palazzina si è reso conto di non avere con sé le chiavi, e ha deciso di arrampicarsi per raggiungere il balcone della sua abitazione.

Mentre saliva però ha perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto e andando a sbattere sulla ringhiera del piano di sotto. Sul posto il personale sanitario della Croce Bianca, che ha soccorso l'uomo di 44 anni gravemente ferito, trasportandolo in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco. A chiamare i soccorsi il personale di una casa di cura proprio di fronte al luogo dell'incidente.