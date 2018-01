Tragico incidente, nella notte, sull'Autostrada A8, in un tratto molto vicino all'uscita di Milano-viale Certosa: stando a quanto si apprende un uomo di 41 anni, al volante di una Daewoo Matiz, è deceduto a causa di un violento scontro. Il 41enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e ha impattato il guardrail: lo schianto è stato così violento che l'uomo è stato sbalzato dall'abitacolo dell'auto, andando a sbattere sull'asfalto. Immediati i soccorsi del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica: tutti i tentativi di rianimare il 41enne, però, si sono rivelati vani; l'uomo è deceduto praticamente sul colpo.

Sul luogo del drammatico incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutto i rilievi necessari a stabilire con precisione la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara: resta da capire infatti perché la vittima abbia perso il controllo dell'automobile, andando a schiantarsi contro il guardrail di destra: l'auto ha terminato la sua corsa quasi al centro della carreggiata a causa dell'urto. Stando a quanto rivelato dalla polizia, nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto.