in foto: L’auto ribaltata a Masate (foto Vigili del fuoco)

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Masate, in provincia di Milano. Un ragazzo di 23 anni è finito fuori strada con la sua auto, una Fiat 600. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, anche se il giovane avrebbe fatto tutto da solo: era al volante della sua utilitaria lungo la strada provinciale 179 che collega Villa Fornaci con Trezzo sull'Adda quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltata finendo ruote all'aria su una zona erbosa a bordo strada dopo aver divelto un palo. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 14. Fortunatamente l'abitacolo dell'utilitaria ha retto all'urto e non ha riportato gravi danni. Il 23enne, di conseguenza, non ha riportato gravi traumi nell'incidente: è stato soccorso dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice verde all'ospedale di Melzo. Ai vigili urbani di Masate spetterà adesso ricostruire la dinamica dell'incidente, spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze per il giovane.