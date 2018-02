Dramma alla stazione ferroviaria di Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un ragazzo di 28 anni ha trovato la morte lanciandosi sotto un treno in corsa: la vittima è un cittadino albanese residente a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Sul posto si sono recati subito i sanitari del 118, ma purtroppo il loro intervento è risultato vano: il 28enne è deceduto sul colpo a causa del violento impatto con il treno, che lo ha trascinato per diversi metri prima di arrestare la sua corsa. Sul luogo del dramma sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polfer, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto del 28enne.

Stando a quanto si apprende, la vittima soffriva di disturbi del comportamento e nel 2015 era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato più volte un cittadino pakistano, all'epoca dei fatti 58enne, in un appartamento di Muggiò, sempre nella provincia di Monza e Brianza.