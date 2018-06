Un'anziana derubata di tutto quello che aveva in casa e due malviventi ancora a piede libero. A Cusano Milanino, nella provincia di Milano, una donna di 94 anni è stata raggirata da due malintenzionati, che hanno bussato alla porta della sua abitazione fingendosi due carabinieri. I due, pur non indossando la divisa dell'Arma e senza mostrare alla donna alcun documento che li identificasse come militari, sono comunque riusciti ad approfittare dell'anzianità della donna e, presentando come scusa un controllo dovuto ad un furto in un'abitazione vicina, sono riusciti a farsi aprire la porta e ad entrare in casa.

Una volta entrati nell'appartamento, i due finti carabinieri hanno avuto tutto il tempo di frugare dappertutto, agendo quasi indisturbati. Quando hanno trovato quello che cercavano, il denaro contante – tutto quello che la donna aveva in casa – circa 450 euro, sono andati via altrettanto indisturbati. Sul posto sono arrivati i carabinieri, stavolta quelli veri, della compagnia di Sesto San Giovanni, che indagano per riuscire ad identificare i due malviventi e restituire all'anziana donna il maltolto.