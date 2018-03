in foto: José Balmore Argueta Iraheta, 28 anni, è accusato di violenza sessuale

José Balmore Argueta Iraheta, salvadoregno di 28 anni, è stato condannato a dodici anni al termine del procedimento con rito abbreviato. Il ragazzo è accusato di aver stuprato il 17 settembre scorso una turista di 30 anni canadese a Crescenzago, Milano. Il 28enne sarebbe legato alla gang sudamericana MS18, una delle più pericolose del capoluogo lombardo. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo sarebbe responsabile anche di un altra violenza: il 14 novembre del 2010, infatti, avrebbe stuprato una donna che viaggiava a bordo del treno regionale Milano-Vignate.

Stuprata una turista canadese a Crescenzago

Iraheta è stato arrestato a novembre ad Alessandria, in Piemonte, località dove si era rifugiato dopo lo stupro ai danni della turista canadese. A settembre il 28enne si è finto un tassista e ha convinto la ragazza a salire a bordo della sua automobile con la promessa che l'avrebbe portata fino al piazzale da dove partono i pullman per Venezia. Una volta salita in macchina, però, l'ha portata in una zona isolata di Crescenzago e l'ha violentata. Il ragazzo è stato inchiodato dalla prova del dna. I carabinieri del Ris di Parma, infatti, hanno analizzato i vestiti della turista alla ricerca di tracce biologiche e le hanno comparate, con esito positivo, con quelle del presunto violentatore.