Un ragazzo di 25 anni, incensurato e residente a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della compagnia di San Donato. Le manette, come riporta la testata "Milanotoday" che ha diffuso la notizia, sono scattate per una pesante accusa: atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minori. Secondo quanto riportato, infatti, l'insospettabile 25enne si sarebbe recato in un parchetto della cittadina del Milanese, non distante da casa sua. Qui, incurante della presenza dei bambini che si stavano divertendo nell'apposita area giochi, si sarebbe denudato e, dopo essersi tirato fuori il pene, avrebbe iniziato a masturbarsi. Ad accorgersi della scena sono stati proprio alcuni genitori dei bambini, che hanno subito chiamato i carabinieri. I militari hanno sorpreso in flagrante il ragazzo: dopo averlo costretto a rivestirsi lo hanno portato via a bordo di una pattuglia.

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato depenalizzato e dà luogo nella maggior parte dei casi a una sanzione di tipo amministrativo, che può in ogni caso arrivare anche a 30mila euro. In determinate circostanze, come la presenza di minori, gli atti osceni vengono puniti con il carcere: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano", recita infatti il testo dell'articolo 527 del codice penale.