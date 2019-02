in foto: Immagine di repertorio

Si è costituito oggi, giovedì 21 febbraio, Salvatore Barbaro, 46 anni, boss della ‘Ndrangheta. L'uomo era latitante dallo scorso mese di gennaio, da quando cioè era stato condannato dalla Cassazione a 9 anni di carcere, insieme al cognato Mario Miceli (6 anni di reclusione) e all'ex imprenditore Maurizio Luraghi (condannato a 4 anni e mezzo di reclusione). La condanna era arrivata nell'ambito del processo Cerberus: il 46enne, infatti, era stato dichiarato colpevole di appartenere alla cosca dei Barbaro-Papalia di Buccinasco. Rosario Barbaro, il fratello, condannato in Appello a 7 anni, aveva deciso di non ricorrere alla Cassazione, mentre loro padre, Domenico Barbaro, è deceduto a processo in corso.

Quest'oggi Salvatore Barbaro, dopo aver preso contatto con i carabinieri, si è consegnato ai militari della Squadra Catturandi all'esterno di un bar della stazione di Porta Genova, a Milano: probabilmente, in queste settimane di latitanza, ha vissuto tra Gudo Visconti e Buccinasco. Ora spetta ai giudici decidere sugli eventuali cumuli di pena – tenendo conto degli anni di detenzione già scontati – e decidere il carcere nel quale Barbaro sarà messo in custodia.