Sono le dieci del mattino. Nell'abitazione in centro a Cremona sono in corso i preparativi per la festa di compleanno di un 20enne, classe 1998, residente in città. Proprio nel cuore della mattinata, poco dopo le dieci, il ragazzo si butta dal balcone di casa, dal quarto piano della palazzina in cui abita. I motivi sono ancora da chiarire. Per alcuni ci sarebbe una lite telefonica ad aver fatto scattare il gesto del ragazzo, che ha tentato di farla finita proprio oggi, nel giorno dei suoi vent’anni. Quando tutto parlava di una giornata tranquilla, serena, di festeggiamenti in compagnia della sua famiglia. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. Ma le prime informazioni parlano chiaro. Le condizioni del giovane sarebbero molto gravi. Il ventenne, ora, si trova in ospedale ed è in pericolo di vita.

Il ragazzo, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto in passato problemi di natura psicologica e probabilmente si troverebbe tuttora in cura, si sarebbe buttato dal quarto piano proprio mentre la madre e la nonna, in una stanza vicina, preparavano la festa di compleanno che sarebbe cominciata all'ora di pranzo, dopo solo poche ore. Ad accorgersi di quanto successo sono stati gli stessi familiari, che hanno allertato i soccorsi. Si escludono, almeno per il momento, motivi di natura sentimentale, come ha ipotizzato qualcuno dopo il gesto. Il ventenne si è lanciato dal balcone poco dopo essersi svegliato.

Quando sono arrivati i soccorsi il giovane indossava ancora il pigiama e le pantofole. Mentre si cerca di fare chiarezza su quanto sia successo questa mattina, e sulle ragioni che hanno portato il ventenne a compiere il tragico gesto, in città c'è sgomento. Gli amici che cercavano il ragazzo per fargli gli auguri di compleanno non lo hanno trovato. E dopo aver tentato, invano, di raggiungerlo, hanno appreso la notizia. Sale l'apprensione per le condizioni del ragazzo, ancora in pericolo di vita.