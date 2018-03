Una storia tragicamente assurda quella che vede protagonista un ragazzo di 25 anni residente nella provincia di Lecco che, nella notte tra domenica e lunedì ha deciso di farla finita. Ha così raggiunto Cinisello Balsamo, nel Milanese e, arrivato in via Fulvio Testi, ha scavalcato il parapetto del ponte pedonale e si è gettato di sotto. Dopo l'impatto al suolo, il 25enne è stato poi travolto da un'automobile in corsa, guidata da un uomo di 57 anni, che non è riuscito ad evitare lo scontro con il corpo del ragazzo, piombato improvvisamente dal cielo.

Sul luogo della tragedia sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, che hanno trasportato il 25enne, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano, dove il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni di salute. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire la dinamica di quanto accaduto: l'ipotesi più accreditata è che il giovane si sia buttato volontariamente dal ponte e sia poi stato investito accidentalmente dall'automobile in corsa.