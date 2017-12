in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente domestico a Piateda, piccolo comune della media Valtellina, in provincia di Sondrio. Una donna di 70 anni, pensionata, è rimasta ustionata in modo serio dopo che i suoi vestiti hanno preso fuoco. L'episodio, riportato dal quotidiano "Il Giorno", è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 9. Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe avvicinata troppo alla stufa accesa, posizionata accanto a una finestra da cui l'anziana è solita affacciarsi. Gli abiti si sono incendiati e la donna è stata completamente avvolta dalle fiamme. In suo soccorso è intervenuto il marito, che è riuscito a spegnere il fuoco a mani nude. Poco dopo nell'abitazione dei due anziani coniugi, in via Val Bona, sono arrivati i vigili del fuoco, i paramedici del 118 e le forze dell'ordine. I primi hanno verificato l'assenza di altri incendi in casa: a prendere fuoco sono stati solo i vestiti della donna, ma le fiamme fortunatamente non hanno intaccato altri oggetti o parti della casa.

La donna è ricoverata all'ospedale Niguarda.

Il personale del 118 ha trasportato la donna prima all'ospedale di Sondrio e poi al Niguarda di Milano, dove si trova il centro specializzato nelle grandi ustioni. La 70enne resta ricoverata in gravi condizioni, anche se non è fortunatamente in pericolo di vita. Il marito, invece, ha riportato qualche scottatura alle mani: il suo intervento alla fine si è rivelato provvidenziale.