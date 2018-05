Ore di paura la scorsa notte a Milano, nel centralissimo largo Cairoli. Attorno alle 3.30 un ragazzo, un cittadino romeno, si è arrampicato sulla statua equestre di Giuseppe Garibaldi, che sorge al centro della piazza, su un alto basamento. Il giovane, manifestando un'evidente instabilità a livello psichico, ha iniziato a urlare minacciando di suicidarsi lanciandosi di sotto. Sul posto, dopo le segnalazioni di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo subito in sicurezza l'area con l'ausilio dei vigili del fuoco e della polizia locale. A quel punto è iniziata una lunga negoziazione con il giovane che si era arrampicato sul monumento equestre, condotta dall'esperto del Comando provinciale di Milano e con l'aiuto di un carabiniere che conosceva il rumeno, unica lingua parlata dal 23enne.

Le trattative per convincere il ragazzo a desistere dal suo intento sono andate avanti per quattro ore. Alla fine, verso le 7.30, il giovane è finalmente sceso dalla statua ed è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Il ragazzo, che ha problemi psichiatrici, non era inserito nella banca dati delle forze dell'ordine.