Tragedia in corso Cristoforo Colombo in zona Navigli a Milano dove alle prime ore di oggi, martedì 1 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento in fiamme traendo in salvo un uomo di 63 anni, con il corpo completamente coperto di gravi ustioni. Da quanto ricostruito finora l'uomo si sarebbe addormentato con una sigaretta in mano ancora accesa, finendo così per dare fuoco al divano su cui era seduto.

La moglie, che dormiva nella camera da letto, è stata svegliata dalle atroci urla di dolore del marito chiamando i soccorsi. Sul posto assieme ai pompieri che hanno spento le fiamme che avevano avvolto il salotto dell'abitazione, il personale sanitario del 118, che ha trasportato il 63enne in codice rosso all'ospedale San Carlo in ambulanza. Poco dopo è stato trasferito al reparto ustioni dell'ospedale Niguarda. L'uomo ha riportato ustioni di primo grado sul volto e di secondo grado sul resto del corpo.