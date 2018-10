Sono tutti minorenni i quattro ragazzi, due italiani e due stranieri, arrestati giovedì pomeriggio dai carabinieri a Verolanuova, nel Bresciano. I ragazzini, tutti con un età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono accusati di rapina in concorso e lesioni personali: secondo quanto emerso dalle indagini i quattro diffondevano il panico in un parco pubblico del comune bresciano, attraverso schiamazzi, bullismo, violenze e spesso rapine. La indagini sono iniziate dopo le numerose segnalazioni giunte da parte di famiglie residenti del posto: nonostante però i controlli continui nei parchi e le osservazioni da parte dei militari, i quattro avrebbero continuato a portare avanti la propria attività criminale, culminata con le aggressioni avvenute lo scorso agosto. Il 16 la baby gang avrebbe assalito un 25enne con calci e pugni – due settimane la prognosi il malcapitato – per impadronirsi del suo zaino, mentre il 21 agosto, i quattro avrebbero malmenato il titolare di una pizzeria, che si era rifiutato di servire loro pizze gratis: dopo averlo picchiato, gli avrebbero rubato sia l'incasso che il telefono cellulare. È stato così deciso il fermo per i quattro minorenni: per uno è stato disposto il carcere, gli altri tre invece sono stati ristretti in comunità.