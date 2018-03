Un ingente schieramento di forze dell'ordine questa mattina, alle prime luci dell'alba, è intervenuto per sgomberare due palazzine in via Alessandro Olivieri in zona Forze Armate. Gli edifici, abbandonati e fatiscenti, erano abitati da senza fissa dimora, per lo più cittadini provenienti dal Nord Africa e rom, in condizioni di emarginazione e disagio sociale. L'area è di proprietà dell'Invimit, società immobiliare collegata al ministero dell'Economia.

Da quanto si apprende le operazioni di sgombero si sono svolte senza particolari momenti di tensione. Le persone trovate all'interno, tra cui diverse famiglie con bambini, sono state trasferite negli uffici della Questura per essere identificate. L'area sarà messa in sicurezza e bonificata. Lo sgombero era stato programmato nelle scorse settimane dal tavolo interistitusionale per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto dalla Prefettura.