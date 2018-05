in foto: Foto dal profilo Twitter @MILinMOV

Sgombero questa mattina per il centro sociale RiMake di Milano, in via Astesani 47 nel quartiere Affori. Il collettivo che ha occupato l'ex sede della Bnl, aveva sentore dell'arrivo delle forze dell'ordine, tanto da aver convocato una "colazione resistente" per questa mattina come per ieri, quando però la polizia non si era presentata. L'intervento invece è arrivato oggi poco dopo le 7.00: lo sgombero avviene proprio mentre è in corso un tavolo di trattativa con l'amministrazione comunale per garantire il proseguimento delle attività di RiMake. Nonostante il dialogo con l'amministrazione Sala però, gli occupanti spiegano di "non aver garanzie di nessun tipo" sulla messa a disposizione di un nuovo spazio, mentre l'intervento di Palazzo Marino non è riuscito o non ha voluto fermare lo sgombero.

Gli occupanti all'arrivo della Digos e della celere hanno deciso di resistere pacificamente sedendosi davanti l'ingresso dello spazio, chiuso con catene e lucchetti. Gli agenti per procedere con le operazioni hanno così dovuto alzare di peso e spostare gli attivisti. Si è registrato qualche momento di tensione ma al momento non incidenti, la situazione resta tesa e un presidio si sta andando a ingrandire.