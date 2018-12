È il 2012 quando Elena Perotti salta all'onore delle cronache giudiziarie per aver sfregiato con l'acido il suo ex compagno William Pezzullo. Un'aggressione da cui scaturì una lunga vicenda giudiziaria, terminata con la condanna della donna per stalking e per lesioni gravissime, con una coda sullo status dei figli della donna, in un primo momento dichiarati adottabili, poi restituiti alla sua custodia.

Elena, condannata a otto anni, è stata scarcerata nel 2017 per problemi di salute, e oggi torna all'onore delle cronache. La donna infatti è finita in ospedale, da quanto si apprende perché vittima di una violenta aggressione domestica da parte del nuovo compagno. Sul caso indagano i carabinieri di Ospitaletto, che hanno acquisito il referto medico che parla di 40 giorni di prognosi e che ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della procura di Brescia.