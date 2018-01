Il fenomeno della musica trap Sfera Ebbasta continua a stupire. Dopo le scene di delirio che si sono registrate in tutte le città in cui ha presentato il nuovo album – da Brescia a Napoli – i fan continuano a seguire il proprio idolo anche nei suoi concerti. A Milano, in particolare, nessuno sembra volersi fare sfuggire il nuovo tour dell'artista, che porterà sul palco del Fabrique il suo nuovo disco, "Rockstar". La prima data, il 28 aprile, era andata esaurita in poco tempo portando subito il management del cantante a raddoppiare con un'altra data, il 27 aprile. Anche per questa però si è registrato il sold out in un tempo record: i biglietti sono andati esauriti nel giro di 48 ore. Da qui, dunque, la scelta di triplicare i concerti milanesi del trapper: Sfera Ebbasta si esibirà anche il 29 aprile, sempre al Fabrique.

Sfera Ebbasta porterà sul palco il nuovo album, Rockstar.

Con il suo nuovo album "Rockstar", pubblicato lo scorso 19 gennaio, il giovane interprete della musica trap sembra aver fatto un vero e proprio salto di qualità, almeno in termini di notorietà. Quello che è il terzo album dell'artista è divenuto un vero e proprio fenomeno registrando un record italiano di streaming: 24 ore dopo l'uscita del disco su Spotify l'album aveva già totalizzato oltre otto milioni di riproduzioni, entrando con sette tracce nell'ambita Global Chart, la classifica planetaria del servizio di streaming dove figurano anche quattro dei suoi nuovi brani, tra cui quello che dà il titolo all'album: "Il trap non è solo per ragazzini – avceva detto Sfera Ebbasta ai microfoni di Fanpage.it – vedo tante persone adulte che si complimentano e che ascoltano la mia musica e dicono che spacca". Molti di loro probabilmente lo attenderanno sotto il palco del Fabrique e degli altri locali che ospiteranno il suo tour, che partirà il 7 aprile dal Vox di Nonantola (Modena) e si chiuderà il 26 maggio all'Arenile di Napoli.