in foto: I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Un incendio ha devastato questa notte un capannone in via Enrico Fermi, nella zona industriale di Settimo Milanese, nell'hinterland del capoluogo. L'allarme è scattato attorno all'una di notte e sul posto sono giunte otto squadre dei vigili del fuoco che, con l'ausilio di autobotti e autoscale hanno dopo ore di lavoro hanno domato le fiamme attorno alle 4 del mattino.

Il capannone ospitava un'officina meccanica e un gommista: le auto all'interno, i pezzi di ricambio e i copertoni hanno così alimentato le fiamme, facendo salire in aria una colonna di fumo nero che si è sparsa nella zona circostante e ben visibile a chilometri di distanza. Ancora non sono note le cause che hanno scatenato l'incendio, e non è escluso il gesto doloso. Le fiamme hanno minacciato anche una fabbrica di prodotti farmaceutici, posizionata proprio di fianco all'officina divorata dall'incendio