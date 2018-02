in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri – sabato 17 febbraio – a Settimo Milanese, comune nell'hinterland ovest del capoluogo lombardo. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti in via IV Novembre, zona Villaggio Cavour, per spegnere un incendio sviluppatosi in un bar. Il rogo ha completamente distrutto il locale e, fortunatamente, non ci sono stati feriti o intossicati e le fiamme non si sono propagate agli appartamenti al piano superiore.

Ma a fare fuoco all'esercizio commerciale non sono stati dei malviventi e non si sarebbe trattato di un corto circuito. Ad autodenunciarsi per il gesto è stato lo stesso titolare, un 40enne della zona, che alle forze dell'ordine ha spiegato di essere sommerso dai debiti, disperato al punto di dare fuoco al suo bar con l'obiettivo di togliersi anche la vita. Quando il rogo già si era sviluppato ha però deciso di allontanarsi.