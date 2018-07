"Rose rosse per te ho comprato stasera", cantava Massimo Ranieri per incoraggiare i reticenti uomini a rendere omaggio alle proprie amate con il gesto più semplice ed antico di sempre, con un fiore. Ogni fiore poi ha un significato diverso: sono svariati i motivi per cui si regalano, per chiedere perdono, per passione, per dichiararsi. Qualsiasi sia la ragione, sono sempre graditi, regola valida soprattutto per le milanesi, che possono spedire i propri morosi in uno di questi negozi di fiori della città meneghina, dai quali uscire con vere e proprie sculture floreali, un tripudio di colori e profumi, insomma il pensiero perfetto. Ecco sette fiorai milanesi dove fare tappa. Se avete altri suggerimenti, sono bene accetti.

Ingegnoli

Orari: Dal Lunedi al Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00

Indirizzo: Via Salomone 65, Milano

Contatti: 0258013113 –sito ufficiale

Quello che cerchi, qui lo trovi. Un vero e proprio vivaio fornito di ogni tipo di piante e fiori. Si va dalle piante da frutto a quelle aromatiche, ornamentali e medicamentali, passando per i rosai e tante altre varietà. L'antico Vivaio Ingegnoli è il paradiso dei pollici verdi.

Colombo della Volta

Indirizzo: Piazza del Tricolore 2, Milano

Contatti: 02799251 –sito ufficiale

È stato riconosciuto come “Bottega Storica” dal Comune di Milano. Il fioraio Colombo della Volta è una boutique floreale di rara eleganza. Composizioni floreali, bouquet, centrotavola e tanto altro, e se ne vuoi sapere di più, puoi consultare il dizionario dei fiori per non sbagliare.

Capoverde

Orari: Da lunedì a giovedì dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 00:00, venerdì dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18.00 alle 1.00, sabato dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 2:00, domenica dalle 18.00 alle 00.00

Indirizzo: Via Leoncavallo 16, Milano

Contatti: 0226820430 –sito ufficiale

Molto più di un vivaio, uno spazio verde pieno di sorprese. Capoverde non è solo un fioraio dove comporre originali composizioni floreali, come mitici i cerchietti di rose, ma anche erboristeria, ristorante, pizzeria e bar per fare aperitivo con mojito al basilico.

Palma



Indirizzo: Via Alberto da Giussano 1, Milano

Contatti: 02463415

Anche le richieste più impossibili qui possono diventare possibile, come far pervenire da serre estere piante particolari per i clienti più esigenti. Il fiorista Palma accontenta proprio tutti: in questa bottega floreale storica di Milano, trovi persino i fiori di pisello.

Hobby Garden

Orari: Da lunedì a domenica dalle 8:00 alle 19:30

Indirizzo: Viale Cassala 15, Milano

Contatti: 0289400144 –sito ufficiale

Suggerisce i fiori del mese e tante idee regalo. Nel cuore dei Navigli, Hobby Garden è un vivaio che fa del design e delle soluzioni di arredo da giardino il proprio punto di forza. Da trascorrerci ore alla ricerca del dettaglio floreale perfetto.

Lami

Orari: Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00

Indirizzo: Piazza San Marco 8, Milano

Contatti: 0286464602- sito ufficiale

Orchidee e rose qui non mancano mai. Se scegli di regalare questo tipo di fiori e non vuoi sbagliare, vai da Lami nel quartiere Brera dove trovi fiori sempre freschi e di classe, come anche le ortensie, peonie o addirittura fiori esotici tutto l'anno.

Baratti

Orari: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

Indirizzo: Via Fabio Filzi 14, Milano

Contatti: 0266981116- sito ufficiale