È finita in ospedale la donna di 36 anni rimasta coinvolta in un incidente giovedì 6 dicembre a Settala, lungo la strada provinciale 161 che collega Paullo a Vignate. Secondo quanto raccontato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, la donna sarebbe stata soccorsa in codice rosso dopo essere stata estratta con grande fatica dalle lamiere della sua auto: il veicolo su cui viaggiava infatti è finito fuori strada ribaltandosi in un campo a lato della strada. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente ma non sembra siano coinvolte altre auto, probabilmente la donna ha perso il controllo della vettura in un momento di distrazione o a causa dell'alta velocità. Le sue condizioni erano apparse disperate al momento dell'arrivo dei sanitari del 118 giunti sul luogo con un'ambulanza e un'automedica: trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Città Studi, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di San Donato e gli agenti della polizia locale di Settala per i rilievi del caso.