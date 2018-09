Sesto San Giovanni, ragazzo cade in una condotta di aerazione del Centro commerciale Sarca, in via Milanese. Un gruppo di ragazzi per gioco si arrampicano sul tetto del centro commerciale, individuati dal servizio di vigilanza, forse per scappare, uno del gruppo cade in una condotta di areazione posta sul tetto. Cade rovinosamente per oltre 25 metri.

I Vigili del Fuoco del nucleo Saf di Milano si calano con una manovra estremamente complicata nello stesso condotto e recuperano il ragazzo. Viene trasportato in gravi condizioni in ospedale.