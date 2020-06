in foto: Immagine di repertorio

Paura nella notte per un uomo di 36 anni che è stato investito mentre percorreva via Fulvio Testi, a Sesto San Giovanni, con la sua bicicletta da un'automobile che non si è fermata, dandosi alla fuga. L'allarme è scattato poco dopo la una del mattino quando un cittadino ha contattato i carabinieri di Sesto segnalando l'investimento. Sul posto si sono precipitati sia i militari che i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.

Investito su Fulvio Testi da un pirata della strada, indagano i carabinieri

Arrivati sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari hanno medicato il 36enne di origini marocchine che ha riportato una frattura alla gamba sinistra e un trauma cranio facciale. Stabilizzato sul posto, è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda dal quale tra qualche giorno sarà dimesso. Intanto, i carabinieri di Sesto San Giovanni, coordinati dal Tenente Antonio Belardo, hanno effettuato i primi rilievi del caso e ora continueranno le indagini per rintracciare il conducente del veicolo che non si è fermato. Purtroppo, in quel tratto di Fulvio Testi non è presente alcuna telecamera di video sorveglianza, né comunale né privata, così come non ci sono testimoni. Ascoltato dai militari, il 36enne ha saputo solamente dire che mentre viaggiava sulla sua bici è stato urtato dal veicolo che gli ha fatto fare un volo di 20 metri, senza fornire dettagli sul modello dell'auto, il colore o la targa. Le ricerche proseguiranno fin quando il responsabile non verrà rintracciato.