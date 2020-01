in foto: Il gatto salvato dai vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco a salvare la vita a "Lampo", il gatto rimasto intrappolato in casa mentre le fiamme intorno stavano via via bruciando tutto. È accaduto a Sesto San Giovanni, alla periferia di Milano: quando i pompieri sono giunti sul posto per spegnere l'incendio divampato nell'appartamento, hanno trovato il micio accasciato a terra e privo di conoscenza. A questo punto lo hanno tratto in salvo e portato all'esterno dove hanno iniziato le operazioni di rianimazione: "Lampo" è stato così aiutato da un respiratore di aria pulita che i pompieri sono riusciti a improvvisare grazie a un autorespiratore in dotazione proprio ai vigili del fuoco.

In un video il salvataggio del gatto Lampo

Ed è così che il gatto ha improvvisamente riaperto e gli occhi e ripreso a respirare tra la gioia dei presenti. La scena è stata immortalata in un video che riprende i momenti del salvataggio. Una volta riaperti gli occhi si è lasciato coccolare proprio dai suoi salvatori. Le fiamme intanto sono state spente per fortuna senza conseguenze: nessuno è rimasto ferito nel rogo dell'appartamento, tranne il gatto tempestivamente soccorso dai vigili del fuoco.