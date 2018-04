Dallo scorso 13 aprile Davide Scotti, 40enne di Sesto San Giovanni, a nord di Milano, sembra essere sparito nel nulla. L'uomo, sposato e padre di una bimba, era uscito di casa al mattino per recarsi a pregare, nella chiesa di San Giuseppe in via XX settembre. Da allora, però, di lui non si hanno più tracce. Il suo cellulare, i documenti e le carte di credito sono rimasti nell'appartamento in cui il 40enne vive con moglie e figlia. I parenti del 40enne hanno diffuso diversi appelli sui social network e anche alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?", che finora però non hanno prodotto alcun esito.

Poche le informazioni diffuse sul conto del 40enne e potenzialmente utili per capire cosa gli sia successo: secondo un'indiscrezione l'uomo, pochi giorni prima di sparire, aveva manifestato l'intenzione di voler visitare un monastero, senza però indicare quale. Potrebbe darsi, dunque, che il 40enne stesse attraversando una sorta di "crisi spirituale" e abbia deciso di allontanarsi volontariamente di casa, magari solo per qualche giorno. Di giorni però adesso ne sono trascorsi dieci, senza che l'uomo abbia fatto avere sue notizie alla moglie e alla figlia che lo aspettano a casa. I famigliari hanno diffuso un volantino per segnalare la scomparsa dell'uomo, contenente alcune informazioni utili: Davide Scotti è alto un metro e 80, è di corporatura magra e ha i capelli corti e brizzolati. Al momento della scomparsa indossava una felpa a righe col cappuccio color panna e un paio di jeans chiari. Chiunque dovesse avere sue informazioni può avvertire le forze dell'ordine o chiamare i numeri 02.6473634 oppure 339.6446912.