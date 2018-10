in foto: I cantieri di lavorazione della metropolitana M1

Un crollo all'interno delle gallerie in cui sono in corso i lavori per la metropolitana avrebbe causato un avvallamento del manto stradale corrispondente: è accaduto a Sesto San Giovanni e così il comune ha disposto la chiusura al traffico del tratto di viale Gramsci, compreso tra via Vulcano e largo Levrino. La comunicazione è stata fatta tramite la pagine Facebook del comune stesso che ha specificato che ci sono accertamenti in corso per capire le cause di quanto accaduto e che la strada rimarrà chiusa fino a giovedì mattina. "Il tratto di strada è chiuso in entrambe le direzioni, i percorsi alternativi che potete usare sono viale Italia e viale Fulvio Testi", si legge nel post. Si ipotizza che sia stata proprio la pioggia dei giorni scorsi a causare il cedimento di una parte della galleria in cui Metropolitane Milanesi sta lavorando per realizzare il prolungamento della linea M1. Gli operai sono intervenuti immediatamente per riparare i danni ed evitare altri cedimenti.